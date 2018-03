Fedriga (Lega): più facili elezioni che governo con M5s

Roma, 30 mar. - "Coi Cinquestelle si parte da una prospettiva sbagliata: non 'chi fa cosa', ma 'cosa si fa'. La questione non deve esser 'lo faccio' oppure tu, una cosa su cui mi pare Di Maio stia molto sgomitando. Si parli di progetto per il Paese, dopo di che si vedrà chi lo può fare meglio". Lo dice Massimiliano Fedriga (Lega), che oggi è stato oggi al programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora'.

Cosa ha in mente Salvini? "Non vuole fare un governo a prescindere, solo per spartirsi le poltrone. O c'è la possibilità di fare qualcosa di serio oppure non ci interessa un Renzi bis". Il M5S non vuole Berlusconi...". Ma noi ci siamo presentati con tutta questa coalizione, non possiamo fare una cosa diversa". Su cosa siete più d'accordo coi Cinquestelle? "Sull'abolizione della riforma Fornero".

E' più facile che si trovi un accordo col M5S per un governo o che si torni alle urne? "Allo stato attuale - ha detto a Rai Radio1 Fedriga - con prese di posizione personalistiche come quella di Di Maio 'o io o niente', è più facile che si vada elezioni".