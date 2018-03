Satellite in caduta, la tecnologia Vitrociset monitora Tiangong-1

Roma, 30 mar. - Si avvicina la caduta a Terra della stazione spaziale cinese Tiangong-1, che dal 16 marzo del 2016 sta orbitando fuori controllo. Il costante monitoraggio della stazione da parte delle agenzie spaziali e degli enti di ricerca a livello planetario ha determinato l'ingresso dell'astronave nell'atmosfera nella notte del primo aprile, giorno di Pasqua, tra le 3 e le 4 del mattino, con una possibilità massima di errore di 20 ore.

Gli scienziati dell'Inaf stanno osservando la stazione spaziale cinese con i potenti radiotelescopi della "Croce del Nord" di Bologna, presso la stazione di Medicina, e del "Sardinia Radio Telescope (Srt)" di San Basilio in Sardegna, accoppiati con i sensori radar del Poligono Sperimentale del Salto di Quirra (Pisq) a Cagliari. Allo sforzo nazionale per il monitoraggio della Tiangong partecipa anche Vitrociset, mettendo a disposizione dell'Ocis (Organismo di Coordinamento ed Indirizzo per Sst - Space Surveillance and Tracking - composto da Asi, Stato Maggiore Difesa e Inaf) tre sensori radar dedicati al tracking del rientro della stazione cinese: il primo, Mfdr-Mr, è un sensore di tracciamento monostatico; il secondo, Birales, è un sensore di sorveglianza radar bistatico, il cui trasmettitore Trf, interamente progettato e realizzato da Vitrociset in Sardegna, è posizionato al PISQ, mentre il ricevitore, Croce del Nord, è posizionato a Medicina vicino Bologna; il terzo, Biralet, è un ulteriore sensore di tracciamento ma bistatico, il cui trasmettitore TRF è lo stesso del Birales (posizionato al Pisq), mentre il ricevitore è il Sardinia Radio Telescope.

"I sensori radar nazionali che si accoppiano con i radiotelescopi di Medicina e di San Basilio sono operati da nostri ingegneri specializzati presso il PISQ e sono particolarmente adatti a seguire la traiettoria della Tiangong-1", spigea Paolo Solferino, amministratore delegato di Vitrociset. "Un elemento fondamentale, tra i sensori utilizzati per il monitoraggio della Tiangong, è il radar bistatico Birales - prosegue -. Progettato da Vitrociset nello stabilimento sardo di Capo San Lorenzo, questo radar consente la ricezione ed elaborazione da posizioni diverse delle stesso segnale, con un incremento considerevole dell`accuratezza della rilevazione".