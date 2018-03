UnipolSai, fondi presentano lista minoranza per collegio sindaci

Roma, 30 mar. - Il coordinatore del Comitato dei gestori, Simone Chelini, comunica che Aletti Gestielle Sgr, Arca Fondi Sgr, Eurizon Capital Sgr, Eurizon Capital Sa, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Investimenti Sgr, Interfund Sicav, Generali Investments Luxembourg Sa e Mediolanum Gestione Fondi Sgr hanno depositato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del collegio sindacale di UnipolSai previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre lo 0,6% delle azioni ordinarie della società. La lista presentata per il collegio sindacale è composta, per il sindaco effettivo da Paolo Fumagalli e per il sindaco supplente da Sara Fornasiero.