Russia, Grimoldi (Lega):_governo Gentiloni genuflesso a Londra

Roma, 30 mar. - "L'espulsione di due diplomatici italiani da parte della Russia era prevedibile, come conseguente reazione alla precedente espulsione di due diplomatici russi dall'Italia. Per quale ragione un governo dimissionario, un Governo espressione di una coalizione politica azzerata dagli elettori, ha voluto lacerare i rapporti diplomatici con un partner strategico fondamentale quale la Russia per schierarsi a pelle di leone ai piedi della Gian Bretagna, che peraltro ci dovrebbe delle spiegazioni sulla vicenda di Giulio Regeni? Perché per compiacere la traballante May dobbiamo avere tensioni con Putin? Una scelta strategica così importante non doveva essere assunta da chi è stato mandato a casa dagli italiani. Per la serie 'in cauda venenum', l'ultimo disastro della premiata ditta Gentiloni-Alfano". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda