Ue, accesso a Netflix e Bbc iPlayer disponibile in tutta... -2

Roma, 30 mar. - Al momento, un abbonato dei servizi in streaming di Netflix o Amazon Prime in Italia ha accesso al servizio solo come è configurato nel Paese che visita, nel quale spesso l'offerta di programmi di intrattenimento differisce drasticamente da quella del suo Paese d'origine. Oppure, gli abbonati a Sky Sports a Londra non possono accedere alle partite di Premier League sui loro laptop o iPad se si trovano in un altro Paese europeo.

La Ue spera che le nuove norme riducano l'uso di servizi di streaming illegali, i VPN, che si collegano a un servizio nascondendo la loro localizzazione. La Commissione Ue stima che almeno 29 milioni di persone, il 5,7% dei consumatori Ue, userà quest'anno la portabilità cross-border dei servizi di streaming, una numero che salirà a 72 milioni nel 2020.

(fonet afp)