Santanchè (Fdi): agire in fretta sul terrorismo

Roma, 30 mar. - "Massima allerta sul terrorismo islamico. E` di oggi l`arresto nel cuneese di un marocchino di 19 anni Ilyass Hadouz da parte dei Ros, esempio del cosiddetto terrorismo Homegrown. A questo si aggiunge un'intervista al Mattino del procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho che parla di una cinquantina di foreign fighters nel nostro Paese. Sono dunque necessari una serie di interventi: monitorare il più possibile il territorio specie nelle sacche della immigrazione laddove questi individui hanno più facilità ad infiltrarsi, potenziare le forze dell`ordine ancora insufficienti, svecchiare gli organici e potenziare la polizia postale. E` per questo che la politica dei rimpatri per tutti coloro che non sono in regola va attuata in fretta". Così in una nota Daniela Santanchè, parlamentare di Fdi.