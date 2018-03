Salvini: Parlamento sbloccato grazie alla Lega, sono orgoglioso

Roma, 30 mar. - "Al di là di quello che scrivono i giornali, che per metà è falso, siamo stati protagonisti di un cambiamento incredibile il 4 marzo". Lo ha affermato, parlando in diretta sulla sua pagina Facebook, il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Come si è visto nella prima settimana di lavoro del Parlamento, sono orgoglioso anche e soprattutto del fatto - ha aggiunto - che grazie alla generosità e al buon senso della Lega, alla voglia di lavorare subito per gli italiani, sono stati eletti i presidenti di Camera e Senato e anche gli uffici di presidenza. Per partire, per lavorare a quelle leggi di cui ha bisogno l'Italia, a cominciare dal lavoro e dalla sicurezza".