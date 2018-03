Ue, accesso a Netflix e BBC iPlayer disponibile in tutta l'Unione

Bruxelles, 30 mar. - Europei, non lasciate a casa l'iPad per le vacanze di Pasqua. Da domenica infatti i cittadini Ue che si trovano in vacanza in altri Paesi dell'Unione potranno continuare a seguire i programmi televisivi online su piattaforme come Netflix o BBC iPlayer come se fossero a casa propria. Gli europei passano circa un miliardo di notti l'anno in un altro Paese Ue, ma fino a oggi non possono accedere ai servizi tv online a pagamento o ai player delle tv nazionali al di fuori del Paese di residenza.

Cambia tutto dal giorno di Pasqua quando le nuove norme sulla portabilità consentiranno ai viaggiatori nella Ue di accedere ai contenuti online anche quando sono lontani da casa. "Dal 1 aprile dovunque tu ti trovi nella Ue, potrai non perdere i film, le serie tv, le trasmissioni sportive, i giochi o gli ebook preferiti, a cui se abbonato per via digitale nel tuo Paese d'origine" recita un comunicato Ue.

