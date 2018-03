Milano, 30 mar. - "A me non spaventa il voto. Ma prima proverò a fare un governo che realizza un programma concreto. Le elezioni però ci sono state. Ripeto, non è quello a cui io e la Lega sto lavorando, ma se ci fossero elezioni io non avrei paura". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta su Facebook. "Se i 5 Stelle non vogliono fare coalizioni - ha aggiunto - è una scelta loro".