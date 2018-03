Berlusconi: partiti diano risposte a cittadini, basta aspettare -2

Roma, 30 mar. - Berlusconi ha spiegato che "la scelta di Elisabetta Casellati alla Presidenza del Senato, la seconda carica dello Stato, ha un grande significato, non soltanto perché è la prima donna a ricoprire questo importante incarico, ma per il suo rigore, la sua seria e profonda formazione giuridica la sua sensibilità e coerenza politica, la sua capacità di mediazione e di equilibrio dimostrata in questi anni al Consiglio Superiore della Magistratura. Sono sicuro che la Casellati non sarà solo un Presidente autorevole e imparziale, ma anche capace di facilitare il dialogo fra le forze politiche nell`interesse del Paese".

Ancora, ha continuato Berlusconi, "i miei auguri di buon lavoro anche a Mara Carfagna, uno dei giovani dirigenti di Forza Italia più seri e preparati, ottimo Ministro nel mio Governo, che unisce sensibilità istituzionale a grande passione politica. Il successo personale di Mara, che è stata la più votata fra i quattro Vice Presidenti, dimostra quanto sia stimata fra i colleghi parlamentari di tutti gli schieramenti".

"Voglio anche rivolgere - ha proseguito - un affettuoso saluto e gli auguri di buon lavoro alle due nuove Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Forza Italia, Anna Maria Bernini al Senato e Mariastella Gelmini alla Camera. Sono due esponenti di Forza Italia che hanno in comune, oltre che un`ottima esperienza da Ministro, anche coerenza, impegno, sensibilità politica. A ciò Anna Maria Bernini aggiunge una raffinata cultura giuridica e una grande capacità di relazione, mentre Mariastella Gelmini una straordinaria abilità organizzativa e un impegno tenace e intelligente che ha consentito di ottenere grandi successi nella più importante regione italiana, la Lombardia".

Il presidente di Forza Italia ha sostenuto che "è per me motivo di grande soddisfazione il fatto che i più alti vertici parlamentari, per quanto riguarda Forza Italia, siano ricoperti esclusivamente da donne. Nessuna forza politica nella storia italiana ha mai fatto una scelta di questo tipo. E` una scelta - voglio sottolinearlo - basata sul merito individuale, da liberali, non un atto di femminismo ideologico: una scelta che premia le capacità, non il genere. Le mie congratulazioni e un augurio di buon lavoro - ha continuato Berlusconi - vanno anche agli altri membri di Forza Italia eletti negli uffici di Presidenza: Gregorio Fontana, confermato Questore alla Camera, che mette al servizio dell`Istituzione parlamentare come della vita di Forza Italia una straordinaria capacità organizzativa che si è rivelata preziosa nella fase di presentazione delle liste elettorali, nonché a Francesco Giro, mio collaboratore e amico da sempre, a Vincenzo Carbone, fin qui Sindaco di un importante comune della Campania, e a Francesco Scoma, portatore di un vasto consenso in una Regione difficile come la Sicilia, eletti Segretari d`aula al Senato e alla Camera".

Infine, ha concluso l'ex premier, "voglio dire grazie, dal profondo del cuore, a chi ha guidato negli ultimi cinque difficili anni i nostri gruppi parlamentari a Palazzo Madama e a Montecitorio, a Paolo Romani e a Renato Brunetta. Il loro lavoro verrà ricordato come esempio di serietà, di autorevolezza, di incisività, di capacità di gestire situazioni politiche molto difficili. Sono certo che anche in questa legislatura sapranno esercitare un ruolo importante per Forza Italia e per l`Italia".