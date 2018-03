Milano, 30 mar. - "Io ho nascosto dieci milioni di euro? Quale può essere una risposta a una cosa del genere? Un sorriso, anzi milioni di sorrisi, e una querela. Sono stufo. O sono cretini o sono in malafede. Gli italiani sono più furbi di quello che qualche giornalistucolo crederebbe. Poi ci sarà un giudice ogni tanto di guardare chi ha ragione e chi no". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook.