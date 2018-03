Berlusconi: partiti diano risposte a cittadini, basta aspettare

Roma, 30 mar. - "Sono molto soddisfatto delle scelte di Forza Italia per i vertici parlamentari. L`elezione di Elisabetta Casellati alla Presidenza del Senato e di Mara Carfagna alla Vice Presidenza della Camera, in un quadro di larga condivisione, è un buon segnale per l`avvio di una legislatura che si annuncia molto complessa, ma nella quale tutte le forze politiche responsabili hanno il dovere di dare ai cittadini risposte concrete ai problemi dei quali si è parlato in campagna elettorale, e che non possono aspettare ancora". Lo ha sostenuto in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.