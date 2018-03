Leonardo annuncia due elicotteri per clienti privati in Cile

Roma, 30 mar. - Leonardo ha annunciato che due ulteriori elicotteri civili saranno consegnati a clienti privati in Cile entro l`inizio del 2019, aggiungendosi a una flotta di oltre venti unità attualmente in servizio nel paese. Le consegne riguarderanno un monomotore AW119Kx in allestimento Vip, in arrivo nel paese sudamericano nel quarto trimestre di quest`anno, e il primo nuovo elicottero biturbina leggero AW109 Trekker per il mercato cileno e in configurazione utility, con ingresso in servizio nel primo trimestre 2019.

"Con oltre 400 elicotteri presenti oggi in America Latina - si legge in una nota -, Leonardo è uno dei maggiori player nel settore dell`ala rotante nella regione e per una vasta serie di applicazioni operative quali compiti navali, ordine pubblico e sicurezza, eliambulanza, ricerca e soccorso, antincendio, protezione civile, utility, trasporto Vip/corporate e governativo, trasporto offshore".