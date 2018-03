Usa, assolta da accusa favoreggiamento moglie killer di Orlando

Roma, 30 mar. - La moglie del killer del nightclub di Orlando, in Florida, è stata assolta dalle accuse di aver aiutato il marito a compiere il massacro ispirato dall'Isis e di aver ostacolato le indagini dell'Fbi. La sentenza sorprendente, significa che Noor Salman, 31 anni, è libera e non c'è alcun responsabile in vita della strage del giugno 2016 al nightclub Pulse. Il marito della donna, Omar Mateen, è stata ferito a morte durante uno scontro a fuoco con la polizia dopo aver ucciso 49 persone.

Salman era a processo davanti al tribunale federale di Orlando e dopo settimane di udienze la giuria ha deliberato per circa 12 ore in tre giorni prima di raggiungere il verdetto di non colpevolezza. Secondo l'accusa Salman partecipò di propria volontà al complotto di Mateen anche se non lo accompagnò al club la sera della strage, il 12 giugno 2016. Inoltre la donna avrebbe mentito ripetutamente durante gli interrogatori dell'Fbi. Ma per la difesa Salman è stata uno strumento innocente e l'Fbi ha approfittato della sua ingenuità per farle ammettere cose che non aveva fatto. La sentenza è un duro colpo per le forze dell'ordine federali e locali che avevano salutato l'arresto della donna a gennaio come un importante passo per avere giustizia.