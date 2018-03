Avis, Filt Cgil: adesioni fino al 100% a sciopero autonoleggio

Roma, 30 mar. - "Adesioni fino al 100% nelle sedi di Roma Fiumicino, Palermo e Venezia allo sciopero nazionale, per l'intero turno di lavoro, degli addetti al autonoleggio del Gruppo Avis". Lo riferisce Tatiana Fazi della Filt Cgil nazionale, in merito alla protesta indetta "per avere garanzie sul mantenimento del posto di lavoro, per condizioni idonee in termini di qualità e sicurezza e per veder riconosciuto e applicato ovunque, anche ai settori esternalizzati, il contratto nazionale del noleggio".