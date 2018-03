Gaza, otto palestinesi uccisi da esercito Israele alla ... -3

Gaza City, 30 mar. - L'esercito ha riferito di aver dispiegato rinforzi ingenti alla frontiera per impedire le infiltrazioni soprattuto durante la celebrazione della Pasqua ebraica, a partire dalla serata di oggi. Il ministro della Difesa, Avigdor Lieberman, ha avvertito che "centinaia di tiratori scelti" sono stati schierati alla frontiera. "Hamas gioca con la vostra vita", ha scritto, in arabo, Lieberman sul suo account di Twitter, rivolgendosi agli abitanti di Gaza. "Tutti coloro che si avvicineranno alla barriera si metteranno in pericolo. Vi consiglio di non partecipare ad una provocazione".

Questa mattina, prima dell'inizio della "marcia del ritorno", un agricoltore palestinese di 27 anni è stato ucciso dall'artiglieria israeliana nei pressi di Khan Yunes, nel Sud dell'enclave. Un portavoce di Tsahal ha spiegato che due "sospetti" si erano avvicinati alla barriera e che dei tank avevano aperto il fuoco nella loro direzione.

Il diritto al ritorno dei rifugiati resta una fondamentale rivendicazione palestinese e per gli israeliani uno dei maggiori ostacoli alla pace. Anche lo status di Gerusalemme è un importante punto di frizione, ancora più da quando il presidente americano Donald Trump ha deciso di riconoscere la città come capitale d'Israele e di trasferirvi l'ambasciata degli Usa. Questa decisione, presa il 6 dicembre, poi l'annuncio del trasferimento dell'ambasciata americana a metà maggio, periodo che coincide con il 70esimo anniversario della nascita dello Stato di Israele, hanno esacerbato gli animi dei palestinesi.