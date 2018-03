Gaza, otto palestinesi uccisi da esercito Israele alla ... -2

Gaza City, 30 mar. - Secondo un portavoce di Tsahal 17.000 palestinesi hanno preso parte a questa prima giornata di proteste in "sei zone" della frontiera di Gaza.

I vertici militari e politici israeliani hanno avvertito che l'esercito non avrebbe esitato a dare l'ordine di aprire il fuoco a dei tiratori scelti in caso di tentativo di infiltrazione in territorio israeliano. "L'esercito israeliano ha imposto una zona militare intorno alla Striscia di Gaza e qualsiasi attività in questa aerea richiede una sua autorizzazione", ha spiegato lo stesso portavoce dell'esercito. I manifestanti "lanciano pneumatici incendiati e pietre verso la barriera di sicurezza e le truppe israeliane, che ricorrono a mezzi antisommossa e sparano in direzione dei principali sobillatori", ha aggiunto.

Ufficialmente appoggiata dalla società civile, "la marcia del ritorno" è sostenuta da Hamas, movimento islamista palestinese al potere a Gaza, che aveva assicurato che avrebbe fatto in modo che nessuno si avvicinasse pericolosamente alla frontiera. Israele e Hamas hanno fatto tre guerre nell'enclave palestinese dal 2008 e osservano dal 2014 un teso cessate-il-fuoco. Una delle preoccupazioni israeliane rispetto al movimento di protesta è un eventuale tentativo spontaneo o meno di forzare la barriera di sicurezza, forse in occasione di una marcia di massa con donne e bambini. (segue)