Gaza, otto palestinesi uccisi da esercito Israele alla frontiera

Gaza City, 30 mar. - Otto palestinesi della Striscia di Gaza sono stati uccisi oggi dai soldati israeliani nel corso di quelli che si stanno rivelando fra i più sanguinosi scontri fra migliaia di manifestanti palestinesi e l'esercito israeliano alla frontiera che divide l'enclave dallo Stato ebraico.

Secondo il ministero della Sanità della Striscia, un primo palestinese è stato ucciso dall'artiglieria israeliana questa mattina presto ancor prima dell'inizio della prima manifestazione di protesta organizzata in occasione della "Giornata della Terra". Gli altri sette sono morti in scontri con Tsahal in zone diverse della barriera di filo spinato che segna il confine fra Gaza e Israele. La Mezzaluna rossa palestinese ha anche contato più di 350 manifestanti feriti da proiettili israeliani alla frontiera, regolarmente teatro di sanguinosi scontri fra gli abitanti dell'enclave sotto blocco e gli uomini dell'esercito di Israele.

Decine di migliaia di manifestanti sono affluiti in più zone lungo la barriera per "La grande marcia del ritorno", movimento di protesta che dovrebbe durare sei settimane e che rivendica il "diritto al ritorno" dei rifugiati palestinesi oltre a denunciare il blocco imposto a Gaza da Israele. "La grande marcia del ritorno" è stata lanciata in occasione della "Giornata della Terra", che commemora ogni 30 marzo la morte nel 1976 di sei arabi israeliani durante delle manifestazioni contro la confisca della terra palestinese da parte di Israele. Gli arabi israeliani sono i discendenti dei palestinesi rimasti sul posto alla creazione dello Stato di Israele nel 1948. (segue)