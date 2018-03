Mosca: Gb ha un mese per ridurre presenza diplomatica in Russia

Mosca, 30 mar. - La Russia dice che la Gran Bretagna ha un mese per ridurre la presenza diplomatica sul territorio. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo.

Londra deve quindi tagliare il numero totale del personale nelle sue missioni diplomatiche in Russia, per far pari con il numero di funzionari russi nel Regno Unito.

La mossa di Mosca appare mirata a punire il Regno Unito per aver costruito una coalizione occidentale contro la Russia su ciò che i funzionari europei e statunitensi hanno definito "il primo uso offensivo di un'arma chimica in Europa dalla seconda guerra mondiale". Ovvero il Caso Skripal, l'avvelenamento di una ex spia russa le cui dinamiche da Mosca sono definite poco chiare.

Nel frattempo secondo quanto riportato dalla tv russa il consolato britannico a San Pietroburgo in questi giorni sta già lasciando il suo ufficio di rappresentanza.