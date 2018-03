Roma, 30 mar. - "La senatrice Taverna, con le sue parole, dimostra come il ruolo che è stata richiamata a ricoprire sia molto al di sopra della sua sensibilità istituzionale. È evidente a tutti, tranne che alla vicepresidente Taverna, che un terzo sia meno della maggioranza degli italiani e che quindi dalle urne non sia uscita alcuna indicazione che il premier debba essere dei 5 Stelle". Così in una nota Debora Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia.