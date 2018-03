Lombardia, Roberto Anelli eletto capogruppo Lega in Regione

Milano, 30 mar. - Il Consigliere bergamasco Roberto Anelli, al suo secondo mandato in Consiglio Regionale, è stato eletto oggi all'unanimità capogruppo del Gruppo Lega - Lega Lombarda Salvini al Consiglio di Regione Lombardia. "Un ruolo importante carico di responsabilità politica - ha dichiarato il neo eletto - Il mio primo pensiero è un sincero ringraziamento a tutti i colleghi consiglieri e al segretario Paolo Grimoldi per la fiducia riposta nel mio nome, avvallato dal nostro segretario federale Matteo Salvini. Il Gruppo Lega - Lega Lombarda Salvini con 28 consiglieri è il più numeroso del Consiglio Regionale. Il mio impegno sarà di proseguire il buon lavoro fatto fino ad oggi completando l`agenda delle riforme regionali che sono state avviate nella precedente legislatura, rispondendo alle richieste dei lombardi che ci hanno confermato la loro fiducia. Il presidente Fontana - ha concluso Anelli - ha presentato ieri una Giunta composta da personalità autorevoli e di esperienza. L`impegno e la determinazione con cui affronteremo questa XI legislatura, saranno la sintesi di un lavoro congiunto tra Consiglio e Giunta Regionale per portare a termine programmi di riforme e innovazione".