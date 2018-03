Francia, inchiesta su furto identità entourage di Brigitte Macron

Parigi, 30 mar. - La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per frode a seguito della denuncia presentata dal capo di gabinetto di Brigitte Macron per furto di identità dell'entourage della premiere dame. E' quanto ha reso noto una fonte giudiziaria.

L'ufficio di Brigitte Macron ha fatto sapere che la denuncia è stata presentata dopo che all'Eliseo sono giunte informazioni su richieste di favori rivolte a ristoranti, alberghi o fornitori di servizi attraverso mail firmate da un membro del gabinetto e inviate dall'indirizzo cabinet@presidence.fr.

Le mail sono state inviate in Marocco, Australia, Francia o Hong-Kong, chiedendo "piccoli servizi, richieste di inviti o accoglienza speciale", ha rivelato l'emittente Rtl, portando ad esempio una richiesta ricevuta da un hotel per "andare all'aeroporto a prendere il nipote di Brigitte Macron". Secondo l'ufficio della premiere dame, nessuno si sarebbe poi presentato per usufruire dei favori richiesti.