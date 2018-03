Italiaonline, Fratoianni: 400 licenziamenti e incentivi manager

Roma, 30 mar. - "Che Paese straordinario che è l'Italia: il colosso del digitale Italiaonline mentre prevede 400 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento a Torino, pur avendo 27 milioni di euro di utile netto nell`ultimo anno, stabilisce anche la distribuzione di 7 milioni di euro di incentivi ai manager dell`azienda per i prossimi tre anni. In un Paese normale questo si chiamerebbe furto e gli autori verrebbero trattati tecnicamente come ladri". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, in merito all'annuncio di quanto verrà proposto dal Cda all'assemblea della società Italiaonline nelle prossime settimane.