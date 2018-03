Usa, all'asta a New York raro autoritratto di Picasso

New York, 30 mar. - Un quadro di Pablo Picasso, considerato come uno dei rari autoritratti del pittore spagnolo in un'epoca in cui temeva di essere deportato dalle autorità naziste verrà messo all'asta il 15 maggio prossimo da Christie's a New York, per un valore stimato che potrebbe raggiungere i 70 milioni di dollari.

L'olio su tela, dal titolo "Il marinaio", mostra un uomo dallo sguardo triste vestito con una maglia a righe e seduto su una sedia; venne dipinto nel 1943 mentre Picasso viveva nella Parigi occupata dai nazisti.