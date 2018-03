Banche venete, De Poli: assicurare corretta gestione risparmio

Roma, 30 mar. - "Ci sono due passaggi fondamentali quando parliamo della crisi delle banche venete : il primo è la necessità che la giustizia faccia la sua parte in tempi certi in modo che i tribunali coinvolti possano dare le risposte ai cittadini e alle imprese coinvolte. Il secondo passaggio è legato al fatto che tutti coloro che sono state vittime di frodi subendo un danno enorme sulle azioni vengano completamente risarcite, nel momento in cui viene individuata la responsabilità". Lo afferma Antonio De Poli, senatore Udc.

"Al ministro della Giustizia uscente - aggiunge - chiediamo di accendere i riflettori su questo primo aspetto che è fondamentale se vogliamo che i cittadini e le imprese vittime del crac di Veneto Banca e Popolare Vicenza abbiano le risposte che meritano. Chiediamo di rispettare un principio che è sacrosanto: la corretta gestione del credito e del risparmio. L`articolo 47 della costituzione stabilisce che è compito della Repubblica controllare l`esercizio del credito e prevede un principio importante a tutela dei depositanti", conclude De Poli.