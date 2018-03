Roma, 30 mar. - "Stare all'opposizione non può essere uno slogan 'rifugio'". Così la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando.

"Oggi come ieri non è in discussione se stare all'opposizione, ma se stare pienamente nel dibattito politico e come riposizionare il Pd sotto il profilo delle proposte al Paese tenendo conto di cosa ha significato il voto del 4 marzo. Per fare questo c'è bisogno delle energie e delle idee di tutto il Pd", conclude Rossomando.