Ilva, Lucaselli (Fdi): con governi sinistra mancata visione

Roma, 30 mar. - "Le parole accorate di Carlo Calenda su Ilva non corrispondono alla linea tenuta dai governi della sinistra sul dossier. E` mancata una prospettiva di politica industriale nazionale, sulla capacità italiana di porsi come player internazionale nel comparto dell`acciaio". Lo dichiara la deputata tarantina di Fratelli d`Italia Ylenja Lucaselli.

"Al momento - aggiunge - l'Ilva si ritrova con una produzione fortemente ridimensionata e, soprattutto, 20mila posti di lavoro in ballo. Per non parlare, poi, degli adempimenti ambientali fortemente in ritardo, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutela della salute. Non basta sollevare la suggestione di un partner dalla dimensione europea o mondiale quando è mancata una consapevolezza sulla portata nazionale del dossier. E ciò è pienamente imputabile ai cinque anni di governi della sinistra. Allo stesso modo, è imputabile poca trasparenza: che il contratto di trasferimento del complesso siderurgico ad Arcelor Mittal sia di fatto `top secret` è un controsenso rispetto ad uno snodo fondamentale per la politica industriale italiana che la questione rappresenta".