Boccia (Pd) a Calenda: i 5 stelle non sono nemici ma avversari

Roma, 30 mar. - "Vorrei tranquillizzare il buon Carlo Calenda, che oggi ci dedica il suo tweet quotidiano: sia io che Michele Emiliano siamo ogni giorno nella condizione di 'buona pace' che lui auspica, a maggior ragione il venerdì Santo. Approfitto per augurargli una serena Pasqua". Così Francesco Boccia, deputato Pd, risponde a Calenda che su Twitter lo aveva citato sull'ipotesi di un appoggio esterno Dem ad un governo M5s.

"In ogni caso - aggiunge - ribadisco che i 5 stelle non sono nemici da abbattere ma solo avversari da rispettare, provando nel tempo a superare con proposte alternative. Non capisco perché di fronte a proposte condivisibili, pur essendo opposizione, non si debba dare un appoggio esterno. In ogni caso, quando il Ministro Calenda frequenterà di più il PD, discuteremo approfonditamente di politica, della condizione in cui siamo e di come tornare ad essere un riferimento per i milioni di elettori di sinistra che, per il momento, hanno preferito sostenere il M5s".