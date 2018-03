Marcucci: Pd non sosterrà mai governo con Lega e M5s

Roma, 30 mar. - "Possiamo chiudere qui un dibattito che non ha nessun possibile sviluppo? Il Pd non sosterrà mai nessun governo del M5S, nessun governo Lega Cinque Stelle". Lo scrive su Facebook Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato.

"La linea che porteremo la prossima settimana al Colle - aggiunge - è quella votata praticamente all'unanimità in direzione: il Pd in questa legislatura starà all'opposizione. Se qualche dirigente vuol cambiare posizione, lo dica chiaramente. Qualcuno pensa davvero che sia possibile allearsi con Di Maio? Ovvero con colui che ha un programma opposto al nostro, che per cinque anni ci ha insultato ogni giorno, ha insultato il nostro segretario Matteo Renzi, le politiche dei nostri governi, e persino i nostri elettori? Ci sono intellettuali ed editorialisti che pensano che sia davvero possibile un tale disprezzo per il mandato dei cittadini? Opposizione poi non vuol dire Aventino: la faremo in modo rigoroso, nelle Aule parlamentari e nel Paese, un'opposizione seria e propositiva, nel nome delle nostre idee, dei nostri valori e delle nostre proposte concrete. Non vedo l'ora che giuri un governo Di Maio-Salvini. Loro hanno il diritto dovere di governare, noi gli faremo vedere i sorci verdi", conclude.