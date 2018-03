Da domani star del K-pop del Sud terranno concerti in Nordcorea

Roma, 30 mar. - Dovrebbero cominciare domani i concerti di alcune delle stelle del K-pop, la musica popolare sudcoreana che va per la maggiore in Asia, in Corea del Nord. Si tratta di un ulteriore segnale di disgelo tra le due Coree, in vista del summit intercoreano previsto per il 27 aprile e del possibile vertice tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente Usa Donald Trump a maggio.

Seoul invierà un totale di 160 artisti a Pyongyang per una visita di quattro giorni , dal 31 marzo al 3 aprile. Tra le star sudcoreane che saranno presenti ci saranno Cho Yong-pil e Choi Jin-hee, Seohyun di Girl`s Generation e le Red Velvet. Ma una delle star principali delle Red Velvet - Joy - ha dato forfeit, quindi per il gruppo che va per la maggiore ci sarannno solo Wendy, Irene, Selgi e Yeri, ha comunicato la società che gestisce molti degli artisti più famosi del K-pop, la SM Entertainment. (Segue)