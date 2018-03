Taverna: mai più premier non votati da nessuno

Roma, 30 mar. - "Con il voto del 4 marzo oltre un terzo degli elettori ha chiesto che al governo vada il MoVimento 5 Stelle con Luigi Di Maio. E per noi questa volontà popolare non può essere tradita in alcun modo". Lo ha affermato in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle, vicepresidente di Palazzo Madama, Paola Taverna.

"Il M5S - ha aggiunto - ha sempre dimostrato la sua coerenza e anche questa volta ciò che abbiamo detto in campagna elettorale faremo. Trucchi e giochetti da vecchia politica non ci interessano, gli italiani non devono mai più subire premier che non sono stati scelti dai cittadini o che hanno perso le elezioni".