Carelli: dialogo con tutti ma con Di Maio premier

Roma, 30 mar. - "Lo avevamo detto in campagna elettorale e lo stiamo facendo: dialogo con tutte le forze politiche, a destra e a sinistra, nell`interesse del Paese, affinché si faccia un governo che al più presto possa mettersi al lavoro per risolvere i problemi dei cittadini. E proprio per coerenza con quanto detto, e per rispetto del voto popolare, il nostro candidato premier è solo e soltanto Luigi Di Maio". Lo afferma in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle Emilio Carelli, che aggiunge: "Per il M5S la politica è rispetto della parola data agli elettori, le fantasiose ricostruzioni giornalistiche che in queste ore provano a mettere in discussione questa nostra coerenza non hanno nessun fondamento".