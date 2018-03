Librandi (Pd): Di Maio velocissimo ad occupare le poltrone

Roma, 30 mar. - "L'unica cosa che hanno dimostrato i grillini a nemmeno un mese dal voto, è che sono velocissimi ad occupare tutte le poltrone, anche quelle che non spetterebbero loro per passi parlamentare. Di Maio è concentratissimo nell`accumulare più potere possibile nelle sue mani. Si è fatto designare capo assoluto dei gruppi M5s di Camera e Senato, stoppando letteralmente critiche o contraddittorio durante la votazione del nuovo, incostituzionale, Statuto che ne fa un sovrano con il privilegio del diritto di vita o di morte sui parlamentari grillini, obbligati a sottostare ai diktat e alla volontà del capo pena l`espulsione con il pagamento di multe salatissime". Lo dichiara Gianfranco Librandi, deputato del Partito democratico.

"Di Maio - aggiunge - punta ora a realizzare lo stesso percorso nelle istituzioni, e non solo, accaparrandosi tutti i posti di potere disponibili. Non ha la maggioranza per formare un governo ma insiste sul fatto, ignorando ancora una volta i principi costituzionali, che a palazzo Chigi debba andare lui perché sostiene di essere il premier eletto dagli italiani, quando così non è, non essendo previsto dalla legge elettorale. Se questa è la nuova politica, molto difficile, complicatissimo, poter avere qualsiasi forma di confronto o dialogo".