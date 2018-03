Fi, Furlan: serve nuovo progetto berlusconiano

Roma, 30 mar. - "Forza Italia ha da tempo smarrito la strada, incapace di premiare il merito e attuare un sano ricambio generazionale. Mi auguro che Berlusconi voglia immediatamente dare il via ad una vera rivoluzione del partito che parta dal basso e veda protagonista la società civile, gli imprenditori, i giovani, i militanti e i tanti amministratori capaci che abbiamo sui territori". Lo dichiara in una nota Simone Furlan membro dell'ufficio di presidenza di Forza Italia e leader dell`Esercito di Silvio.

"Diversamente - aggiunge - occorre riflettere se valga ancora la pena battersi in questo partito ingessato o sia necessario dare vita ad un nuovo progetto che abbia come stella polare Berlusconi, i suoi valori e ideali, ma sia totalmente nuovo, aperto, partecipativo e meritocratico, che si batta per le problematiche dei territori e sia capace di attrarre energie nuove. Su questo stiamo ragionando come Esercito di Silvio. Va fatto per Berlusconi, poiché la sua straordinaria opera politica non può dissolversi in questa maniera, ma va fatto per quel mondo moderato del 'fare' che non ha più una casa e ce lo ha dimostrato il 4 marzo".