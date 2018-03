Gaza, sesto palestinese ucciso da esercito Israele a frontiera

Gaza City, 30 mar. - Un sesto palestinese è stato ucciso oggi da soldati israeliani nel corso di scontri alla frontiera di Gaza fra migliaia di manifestanti palestinesi e l'esercito israeliano. Secondo il ministero della Sanità nella Strisca di Gaza, un primo palestinese è stato ucciso dall'artiglieria israeliana questa mattina presto, ancor prima dell'inizio delle manifestazioni organizzate per la "Giornata della Terra". Gli altri cinque sono morti in scontri con l'esercito in punti diversi della barriera che separa l'enclave palestinese dallo Stato ebraico.

La Mezzaluna rossa palestinese ha annunciato più di 200 manifestanti feriti dal fuoco dei soldati israeliani lungo la barriere, regolarmente teatro di scontri sanguinosi fra gli abitanti dell'enclave e i soldati israeliani. La Bbc poco prima ha riportato 350 feriti palestinesi.

Decine di migliaia di manifestanti, secondo fonti palestinesi, sono affluiti in diversi punti della barriera per "la Grande marcia del ritorno", un movimento di protesta che durerà sei settimane per rivendicare il "diritto al ritorno" dei rifugiati palestinesi e denunciare il blocco imposto a Gaza da Israele.