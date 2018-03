Roma, 30 mar. - "Fabrizio Frizzi ha dato lustro alla città di Roma. Per questo Fratelli d'Italia ha ritenuto giusto chiedere in Campidoglio di intitolare alla sua memoria una strada all`Aventino, ovvero nel quartiere in cui vengono ricordati i grandi romani del mondo dello spettacolo". È quanto scrive su Facebook, il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.