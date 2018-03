Tesoro,Camusso: chiusura derivati più costosa di manovra pensioni

Roma, 30 mar. - "La manovra del 2017 sulle pensioni è costata meno dell'estinzione dei derivati con Morgan Stanley fatta dal governo Monti. Quel governo ha pagato oltre 2 miliardi alla banca d'affari Usa. Penso che lavoratori e pensionati sarebbero stati più felici se tali risorse fossero state impiegate in modo diverso. Anche perchè i soldi pagati alle banche d'affari si scaricano sui contribuenti attraverso l'aumento del debito pubblico". Lo ha detto Susanna Camusso, leader della Cgil, nel corso della conferenza stampa dell'atto di intervento adesivo di Federconsumatori che si affianca al ricorso proposto dalla Procura generale del Lazio presso la Corte dei Conti per danno erariale nei confronti di Morgan Stanley, ex dirigenti e dirigenti del Tesoro e gli ex ministri del Tesoro, Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli.

"Come mai degli ex ministri divengono poi consulenti delle banche d'affari..ma ovviamente queste è una malignità" ha chiosato la leader della Cgil.