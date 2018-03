Ryanair, Cgil: soddisfazione per sentenza innovativa ed esemplare

Roma, 30 mar. - "Siamo profondamente soddisfatti per la sentenza del Tribunale di Bergamo che, su ricorso della Filt Cgil, ha condannato il comportamento discriminatorio posto in atto da Ryanair in relazione alla cosiddetta 'clausola di estinzione'". È quanto si legge in una nota della Cgil Nazionale.

"Si tratta - aggiunge la confederazione - di una sentenza innovativa ed esemplare destinata ad essere un punto di riferimento nella battaglia che conduciamo per i diritti dei lavoratori della compagnia irlandese".