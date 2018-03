Commercio, Camusso: liberalizzazione Monti mostra tutti i limiti

Roma, 30 mar. - La liberalizzazione del commercio "introdotta dal governo Monti crediamo abbia mostrato tutti I suoi limiti.Occorre passare a un'altra stagione che regoli gli orari e la possibilità delle lavoratrici e lavoratori della grande distribuzione di non avere quel carico addosso". Lo ha detto la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine di una conferenza stampa, a proposito dello sciopero indetto dalla grande distribuzione nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

"E' giusta la risposta dei lavoratori, una parte della grande distribuzione continua a non avere contratti, le condizioni di lavoro non vengono considerate e non si danno le risposte giuste ai lavoratori. Poi il tema delle festività basata su una idea che l'unica attività fondamentale sembra essere stare dentro ai centri commerciali e nei supermercati e che le feste non valgano per i lavoratori della grande distribuzione", ha sottolineato la numero uno della Cgil.