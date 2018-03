Commercio, Codacons: polemiche ipocrite su aperture a Pasqua

Roma, 30 mar. - Ipocrite per il Codacons le polemiche sollevate da alcuni organizzazioni circa le aperture dei negozi durante i giorni di Pasqua e di Pasquetta. "Fa sorridere che chi oggi protesta contro la possibilità degli esercizi commerciali di rimanere aperti anche nei giorni festivi, siano gli stessi soggetti che piangono la crisi del commercio e la forte disoccupazione in Italia - afferma il presidente Carlo Rienzi -. Un corto circuito ipocrita che vede coinvolti in modo diretto i consumatori i quali, al contrario, concentrano i propri acquisti proprio la domenica e nei giorni di festa, ossia in quei giorni in cui sono più liberi di uscire, girare per negozi e fare compere".

"Siamo assolutamente favorevoli alla possibilità che gli esercizi commerciali rimangano aperti a Pasqua e Pasquetta, perché in un momento storico in cui le vendite registrano dati disastrosi occorre creare occasioni di acquisto per salvare il commercio - aggiunge Rienzi -. Il vero nodo, semmai, è il rispetto dei diritti dei lavoratori, che devono poter scegliere in modo volontario se lavorare o meno durante le festività, e ai quali deve essere riconosciuto un equo compenso per l`attività svolta nelle giornate festive".