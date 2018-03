Iran, sciopero della fame per otto Dervisci Gonabadi in carcere

Teheran, 30 mar. - Otto membri della minoranza religiosa dei Dervisci Gonabadi (ordine dei Sufi, corrente mistica dell'Islam) sono in sciopero della fame in Iran, in segno di protesta contro le torture in carcere a seguito dell'uccisione di membri delle forze di sicurezza nel corso di manifestazioni. Lo ha denunciato Amnesty International.

"Uno degli uomini, Abbas Dehghan, è stato minacciato che la moglie sarebbe stata violentata di fronte a lui se non avesse 'confessato'", ha spiegato in una nota il gruppo per la tutela dei diritti umani.

Amnesty ha detto che le otto persone in sciopero della fame necessitano di assistenza medica per le lesioni subite durante l'arresto, nei violenti combattimenti con le forze di sicurezza del 19 febbraio.

Le violenze sono scoppiate durante le manifestazioni dei membri della minoranza dei Dervisci Gonabadi, che protestavano contro l'arresto di membri della setta oltre che sull'arresto del loro leader.

(fonte AFP)