Salvini: reddito cittadianza possibile se è misura temporanea

Casamicciola (Na), 30 mar. - Matteo Salvini ragiona sulla possibilità di discutere del reddito di cittadinanza purché lo si affronti come "un investimento temporaneo per chi ha perso il lavoro ed è in attesa di trovarne un'altro", non certamente se lo si immagina come sostegno "illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti". Il leader della Lega ne parla a Ischia, dove questa mattina ha incontrato i terremotati.

Per Salvini la possibilità di affrontare la questione del reddito di cittadinanza non sarebbe un'apertura al M5S quanto "un'apertura al Paese" perché, è il suo ragionamento, "se c'è qualcuno che è a casa, disperato, è per colpa della legge Fornero. Se non ha pensione né lavoro e io gli posso dare una mano, son contento. Non ho pregiudiziali di nessun tipo".