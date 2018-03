Russia, Farnesina: espulsi due dipendenti Ambasciata italiana

Roma, 30 mar. - L`Incaricato d`Affari dell`Ambasciata d`Italia presso la Federazione Russa è stato convocato presso il ministero degli Affari Esteri russo e in tale occasione il Direttore del Primo Dipartimento Europeo (competente per i rapporti con l`Italia) gli ha consegnato una Nota verbale con la quale Mosca formalizza la decisione di espellere due funzionari dell`Ambasciata italiana. Ai funzionari espulsi è stata concessa una settimana di tempo per lasciare il territorio della Federazione Russa. Lo afferma una nota della Farnesina.