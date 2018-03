Scuola, D'Alessandro (Pd): iniziativa urgente a tutela docenti

Roma, 30 mar. - "Ho presentato un`interrogazione al ministro dell`istruzione per chiedere un`iniziativa urgente a tutela del ruolo dei docenti italiani sempre più sottoposti ad aggressioni fisiche da parte di studenti". Lo dichiara Camillo D`Alessandro, deputato del Partito democratico.

"E` un fenomeno che ormai si sta diffondendo pericolosamente. Il Parlamento non può stare a guardare. Quando si arriva alla lesione fisica, oltre che morale, della figura dell`insegnate vuol dire che si sta rompendo un argine con derive incontrollate. Si pone un tema di sicurezza dei docenti - prosegue l`esponente democratico - di rispetto della loro funzione, e più in generale del loro ruolo che è fondamentale per il Paese".

"Di fronte a casi del genere - conclude - non può bastare la sola lettura che riconduce tutto a condizioni di disagio, di difficoltà o di mancato controllo dei propri istinti. Purtroppo stiamo assistendo a comportamenti che nulla hanno a che fare con il disagio, e che ritengo sbagliato coprire con un eccesso di giustificazionismo".