Gallone (Fi): bene Casellati, con veti non si costruisce nulla

Roma, 30 mar. - "Stamattina nella prima intervista ufficiale sul Corriere della Sera la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha tracciato il solco nel quale far convergere buon senso e interesse per il Paese. Con i veti non si è mai costruito nulla, la Presidente lo ha detto chiaro e io faccio mie queste parole. L`invito ai colleghi parlamentari è quello di vestire gli abiti del bene comune e di rendersi conto che la campagna elettorale è finita. Basta urlare. Si` al dialogo franco, costruttivo e leale. Dobbiamo fare i conti con le questioni economiche, la sicurezza, il lavoro, la scuola, le imprese. La politica è risposta ad esigenze e non tifo da stadio". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Alessandra Gallone.