Castelli: Di Maio premier non è in discussione

Roma, 30 mar. - "Vogliamo governare questo Paese per dare finalmente agli italiani le risposte che aspettano da 30 anni e vogliamo farlo con Luigi Di Maio premier, un candidato presidente del Consiglio che è stato votato da 11 milioni di elettori e che per noi non è in discussione". Lo afferma la deputata del MoVimento 5 Stelle Laura Castelli. "Il 4 marzo gli italiani hanno detto chiaramente che non ne possono più di governi e premier non eletti da nessuno e per noi questa volontà popolare è sacrosanta. Invitiamo i cittadini, in questi giorni così delicati, a non lasciarsi confondere dai retroscena dei giornali che puntano solo a generare caos", conclude Castelli.