Nuovo Imperatore Giappone, il calendario dei riti quasi pronto -4

Roma, 30 mar. - Il Daijosai è una cerimonia molto complessa e articolata. Nella prima parte il Tenno mangia del riso speciale (coltivato da particolari famiglie, conservato in un santuario shintoista e purificato in riti shintoisti). Contemporaneamente viene allestita una struttura in legno composta di due capanne con due stanze ciascuna, che rappresentano la casa dell'ex imperatore e quella del nuovo. Alternativamente vi si svolgono in più momenti della giornata rituali. L'ultimo, che ha luogo per diverse ore nella notte nella seconda capanna, è un momento di comunione tra il Tenno la divina antenata Amaterasu.

Akihito ha chiesto lo scorso anno di abdicare per la sua età e per le sue condizioni di salute. Il governo, dopo un complesso dibattito, ha proposto una legge, poi approvata dalla Dieta, che consente l'abdicazione "una tantum" dell'Imperatore uscente. Naruhito diventerà il 126mo Tenno in una dinastia che rivendica il primato di più antica famiglia regnante al mondo.