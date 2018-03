Nuovo Imperatore Giappone, il calendario dei riti quasi pronto -3

Roma, 30 mar. - Il 22 ottobre 2019, poi, si terrà la seconda importante cerimonia, il "Sokui", che è la vera e propria "intronazione" (l'Imperatore del Giappone non ha una corona), con la quale l'imperatore viene dichiarato tale e presentato all'interno e all'estero come nuovo Tenno. Il giorno dopo il primo ministro offrirà una cena agli ospiti stranieri.

Il rituale più atteso è però il Daijosai. Suga ha comunicato che il governo pensa di fissare questa importante e antica cerimonia per il 14-15 novembre, ma la data non è ancora definitiva. Si tratta di un rito nel quale il Tenno ha un contatto diretto con la sua antenata, la dea del sole Amaterasu-O-Mikami, e quindi è in qualche modo connesso a una discendenza divina della Famiglia imperiale. Il defunto imperatore Hirohito ha rinunciato con la sconfitta nella seconda guerra mondiale al carattere divino dell'istituzione che era da lui incarnata e la Costituzione ha sancito una funzione civile del sovrano. (Segue)