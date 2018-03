Facebook e "l'amara verità", memo di un dirigente agita gruppo -3

Roma, 30 mar. - Anche Mark Zuckerberg ha emesso in comunicato. "Boz è un leader talentuoso che dice molte cose provocatorie" ha scritto. "Questa è una delle cose sulla quale la maggior parte dei dipendenti Facebook, me compreso, decisamente non è d'accordo. Non abbiamo mai creduto che il fine giustifichi i mezzi". Un pezzo sul sito The Verge rivela che decine di dipendenti di Facebook hanno discusso sulla chat interna la pubblicazione del memo e le loro preoccupazioni per le fughe di notizie ai danni della società.