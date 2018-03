Facebook e "l'amara verità", memo di un dirigente agita gruppo -2

Roma, 30 mar. - Nel 2016 scriveva: "Quindi mettiamo in contatto sempre più persone. Può essere un male se la rendono una cosa negativa. Forse può costare una vita se si espone qualcuno a dei bulli. Forse qualcuno può morire in un attacco terroristico coordinato con i nostri strumento. Comunque, noi mettiamo in contatto persone. L'amara verità è che crediamo così profondamente nel mettere in contatto le persone che qualunque cosa ci consenta di mettere in contatto più persone è di fatto considerata un bene... Ecco perchè tutto il lavoro che facciamo per crescere è giustificato. Tutte le pratiche discutibili per importare i contatti. Tutte le sottigliezze linguistiche per far sì che le persone siano cercate e contattate dagli amici. Tutto il lavoro che facciamo per includere più comunicazioni. Tutto il lavoro che probabilmente dovremo fare in Cina. Tutto".

Bosworth ha poi twittato di "non essere stato d'accordo" con il memo nel momento in cui l'ha postato, ma di aver deciso di condividerlo con i dipendenti del gruppo come "provocazione". "Discutere di temi difficili come questi è una parte fondamentale del nostro modo di procedere e per farlo in modo efficace dobbiamo prendere in esame anche cattive idee" ha aggiunto. (Segue)